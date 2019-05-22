Миланский Интер подписал предварительный контракт с итальянским специалистом Антонио Конте, предыдущим местом которого был лондонский Челси. Руководство нерадзурри будет платить Конте 10 миллионов евро в год.

Миланский "Интер" подписал предварительный контракт с итальянским специалистом Антонио Конте, предыдущим местом которого был лондонский "Челси". Руководство "нерадзурри" будет платить Конте 10 миллионов евро в год.Эта сумма сделает его вторым самым высокооплачиваемым наставником в чемпионате Италии, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Танкреди Палмери. Первое место по заработку в турнире у бывшего тренера "Интера" Жозе Моуриньо, который ежегодно зарабатывал 11 миллионов евро.Официально стороны подпишут контракт 28 мая. Однако на данный момент остается неизвестным на какой срок будет подписано соглашение.Напомним, что нынешним наставником "Интера" является бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. Под его руководством команда за тур до завершения чемпионата занимает четвертую строчку.