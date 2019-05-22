Со дня смерти Юлии Началовой прошло более двух месяцев. Сейчас родные разбирают ее шкафы – певица была большой модницей. На часть ее имущества претендует пресс-атташе Анна Исаева.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло более двух месяцев. Сейчас родные разбирают ее шкафы – певица была большой модницей. На часть ее имущества претендует пресс-атташе Анна Исаева.Многие знакомые и близкие друзья певицы надеются получить на память что-то из шикарного гардероба певицы.Она знала, что артист всегда должен удивлять, поэтому не экономила на нарядах и соответствовала дресс-коду мероприятия. В ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками.С просьбой подарить что-то из одежды эстрадной дивы к ее родителям уже обратились несколько подруг. "Юля очень любила сумки: у нее целая коллекция, – цитирует Анну Исаеву – Она буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две: малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".Анна Исаева, конечно, не зря положила глаз на сумку – она достойна получить что-то на память, потому что очень много сделала для певицы. Сама Началова считала ее сестричкой и всегда очень доверяла. Исаева стала для семьи артистки как член семьи и даже заботы по организации похорон Юли взвалила на себя.Что же касается роскошных концертных платьев Началовой, то их в свою коллекцию с удовольствием взял бы историк моды Александр Васильев. У него уже есть наряды Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и других великих див.Стоит заметить, что мать Жанны Фриске сохранила все вещи артистки и ничего никому не раздавала. "В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали, хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать..." – написала она в послании к умершей дочери.