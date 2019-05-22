Долгие объятия комика с артисткой
Настей Задорожной спровоцировали слухи об их романе. Гарик Харламов рискует
нарваться на ревность уехавшей отдыхать с маленькой дочерью жены – актрисы Кристины
Асмус.
Долгие объятия комика с артисткой
Настей Задорожной спровоцировали слухи об их романе. Гарик Харламов рискует
нарваться на ревность уехавшей отдыхать с маленькой дочерью жены – актрисы Кристины
Асмус.
Гарик Харламов и Настя Задорожная снимаются в одном проекте. При встрече
актриса решила запечатлеть этот момент. Она выложила в свой
Instagram-аккаунт трогательное фото, где обнимается с резидентом Comedy Club.
"Вот так уже минут 15 стоим и вспоминаем, сколько
лет мы знакомы", – подписала снимок Настя Задорожная.
Подписчики порадовались за Гарика Харламова и артистку. Многие отметили,
что друзья выглядят как влюбленная пара. Но шоумен женат на Кристине Асмус,
поэтому среди поклонников поползли слухи о возможной измене.
"Изменяет с красивой
белоснежкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.
ред.), "16 минут – это уже измена. Так что прекращайте от греха подальше", "Где-то
ревнует одна Асмус", "Гарик так прям, кажется, сейчас замурлычет", "Как кадр из
романтического фильма", "Кристина вам это припомнит", "Смысл написания таких постов... Явно камень в
чужой огород закинуть", – высказались в комментариях
пользователи соцсети. Сами Настя Задорожная и никак не
прокомментировали эту ситуацию.
Напомним,
ранее и Кристина Асмус объявили, что у их 5-летней дочери теперь
есть личный аккаунт в Instagram. Однако идея поклонниками была воспринята
неоднозначно. Кроме того, инициативу жестко раскритиковала скандальный блогер
Лена Миро.