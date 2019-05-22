Долгие объятия комика с артисткой Настей Задорожной спровоцировали слухи об их романе. Гарик Харламов рискует нарваться на ревность уехавшей отдыхать с маленькой дочерью жены – актрисы Кристины Асмус.

Долгие объятия комика с артисткойНастей Задорожной спровоцировали слухи об их романе. Гарик Харламов рискуетнарваться на ревность уехавшей отдыхать с маленькой дочерью жены – актрисы КристиныАсмус.Гарик Харламов и Настя Задорожная снимаются в одном проекте. При встречеактриса решила запечатлеть этот момент. Она выложила в свойInstagram-аккаунт трогательное фото, где обнимается с резидентом Comedy Club."Вот так уже минут 15 стоим и вспоминаем, скольколет мы знакомы", – подписала снимок Настя Задорожная.Подписчики порадовались за Гарика Харламова и артистку. Многие отметили,что друзья выглядят как влюбленная пара. Но шоумен женат на Кристине Асмус,поэтому среди поклонников поползли слухи о возможной измене."Изменяет с красивойбелоснежкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.), "16 минут – это уже измена. Так что прекращайте от греха подальше", "Где-торевнует одна Асмус", "Гарик так прям, кажется, сейчас замурлычет", "Как кадр изромантического фильма", "Кристина вам это припомнит", "Смысл написания таких постов... Явно камень вчужой огород закинуть", – высказались в комментарияхпользователи соцсети. Сами Настя Задорожная и никак непрокомментировали эту ситуацию.Напомним,ранее и Кристина Асмус объявили, что у их 5-летней дочери теперьесть личный аккаунт в Instagram. Однако идея поклонниками была воспринятанеоднозначно. Кроме того, инициативу жестко раскритиковала скандальный блогерЛена Миро.