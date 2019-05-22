Онкология настигла семью Икера Касильяса. Футболист ошарашен страшным диагнозом. У его жены – модели и журналистки Сары Карбонеро - обнаружили опухоль. Едва оправившийся после операции вратарь Порту надеется на благополучный исход.

Онкология настигла семью Икера Касильяса. Футболист ошарашенстрашным диагнозом. У его жены – модели и журналистки Сары Карбонеро -обнаружили опухоль. Едва оправившийся после операции вратарь "Порту"надеется на благополучный исход.Об заболевании Икеру Касильясу, недавноперенесшему инфаркт, врачи сообщили несколько дней назад. Футболист переживаетчерную полосу в жизни. Его супруге Саре Карбонеро пришлось лечь под ножхирургов: у нее обнаружили злокачественную опухоль35-летняя Карбонеро сообщила об в своем Instagram:у нее злокачественная опухоль яичника. Журналистку уже прооперировали."К счастью, болезнь обнаружена на ранней стадии, но мнепредстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность втом, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь нахеппи-энд", – написала Карбонеро.Известие об заболевании обрушилось на семьеювсскоре после того, как сам Икер Касильяс вышел из больницы. 1 мая вратарьфутбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский"Реал", перенес инфаркт во время тренировки. Спортсменапрооперировали. На поле он уже не выйдет – во всякос случае, в нынешнем сезоне, передает