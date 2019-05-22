Онкология настигла семью Икера Касильяса. Футболист ошарашен
страшным диагнозом. У его жены – модели и журналистки Сары Карбонеро -
обнаружили опухоль. Едва оправившийся после операции вратарь Порту
надеется на благополучный исход.
Онкология настигла семью Икера Касильяса. Футболист ошарашен
страшным диагнозом. У его жены – модели и журналистки Сары Карбонеро -
обнаружили опухоль. Едва оправившийся после операции вратарь "Порту"
надеется на благополучный исход.
Об заболевании Икеру Касильясу, недавно
перенесшему инфаркт, врачи сообщили несколько дней назад. Футболист переживает
черную полосу в жизни. Его супруге Саре Карбонеро пришлось лечь под нож
хирургов: у нее обнаружили злокачественную опухоль
35-летняя Карбонеро сообщила об в своем Instagram:
у нее злокачественная опухоль яичника. Журналистку уже прооперировали.
"К счастью, болезнь обнаружена на ранней стадии, но мне
предстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность в
том, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на
хеппи-энд", – написала Карбонеро.
Известие об заболевании обрушилось на семьею
всскоре после того, как сам Икер Касильяс вышел из больницы. 1 мая вратарь
футбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский
"Реал", перенес инфаркт во время тренировки. Спортсмена
прооперировали. На поле он уже не выйдет – во всякос случае, в нынешнем сезоне, передает