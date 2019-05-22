Необычный способ борьбы с курением выбрал бармен одного из кафе в Канске - он затушил сигарету несговорчивой посетительницы с помощью огнетушителя. Камера наблюдения зафиксировала незаурядный инцидент.

Необычный способ борьбы с курением выбрал бармен одного из кафе в Канске — он затушил сигарету несговорчивой посетительницы с помощью огнетушителя. Камера наблюдения зафиксировала незаурядный инцидент.Около трех часов ночи 21 мая, перед закрытием в заведение заглянули две подвыпившие девушки. Сделав заказ, они попросили у бармена прикурить. Тот протянул зажигалку, но предупредил, что в кафе не курят, и предложил пройти на улицу."А она сидит, прикурила сигарету и отвечает: "Мне все равно". Он ее предупреждал, реакции не было. В итоге взял огнетушитель. Она огрызаться начала. Первый раз пользовался огнетушителем и не ожидал, что такой сильный напор будет", — рассказала "НГС24" администратор заведения.По ее словам, после инцидента девушки выскочили на улицу и закатили скандал, но в итоге просто удалились.Ряд пользователей усомнились в реальности происходящего, предположив, что ролик постановочный.