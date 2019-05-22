Екатерина Климова и Игорь Петренко, несколько лет назад оформившие развод, воссоединились. Это случилось благодаря их младшему сыну Корнею.

Екатерина Климова и Игорь Петренко, несколько лет назад оформившие развод, воссоединились. Это случилось благодаря их младшему сыну Корнею.Младший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней окончил начальную школу. По такому случаю было организовано торжество, которое родители мальчика пропустить не смогли. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса опубликовала несколько фотографий и видео, на которых запечатлела события этого важного мероприятия.Так, у входа в школу расстелили красную ковровую дорожку, по ней-то и прошлись Екатерина Климова в компании бывшего мужа Игоря Петренко и сына Корнея. Кстати, с собой артистка привела и младшую дочь от брака с актером Гелой Месхи Беллу. Для школьников организовали специальную зону для фотосъемки, а также настоящий концерт, в котором наследник Климовой и Петренко принял участие.Впрочем, и сами актеры без дела не сидели. Екатерину и Игоря сняли в тот момент, когда они в другими родителями на сцене пели песню на мотив бессмертного хита из мультфильма "Бременские музыканты". А еще артистка похвалилась успехами своего младшего наследника. Екатерина опубликовала снимок свидетельства о начальном образовании. Судя по фото, Корней окончил обучение без "троек". Мальчик имеет тягу к музыке, физкультуре и английскому языку – по этим предметам у него "пятерки".Для важного дня облачилась в легкую розовую кофточку, которую дополнила плащом в тон, и белые брюки. Завершили образ солнцезащитные очки. А появился на выпускном сына в темном костюме и белой рубашке. Отметим, что после развода с артисткой актер счастлив в браке с коллегой Кристиной Бродской, подарившей ему трех дочерей.