Российские туристы разбились в страшном ДТП. Туристический
автобус перевернулся в итальянской
провинции Сиена. По предварительным данным, один россиянин погиб.
Российские туристы разбились в страшном ДТП. Туристический
автобус перевернулся в итальянской
провинции Сиена. По предварительным данным, один россиянин погиб.
Пострадали 10 российских туристов, сообщают в посольстве
России в Италии. Всего в автобусе находились около 60 человек. Точное число
раненых уточняется.
ДТП произошло утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция. Автобус
сошел с трассы и опрокинулся недалеко от города Бадессе. Местные власти
оценивают аварию как "очень серьезную". Из 60 находившихся в автобусе
туристов большинство – русские.
Движение по магистрали временно перекрыто. На место происшествия
вылетел медицинский вертолет. Транспортное средство пытаются вытащить с помощью
крана, передает