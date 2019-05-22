Российские туристы разбились в страшном ДТП. Туристический автобус перевернулся в итальянской провинции Сиена. По предварительным данным, один россиянин погиб.

Российские туристы разбились в страшном ДТП. Туристическийавтобус перевернулся в итальянскойпровинции Сиена. По предварительным данным, один россиянин погиб.Пострадали 10 российских туристов, сообщают в посольствеРоссии в Италии. Всего в автобусе находились около 60 человек. Точное числораненых уточняется.ДТП произошло утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция. Автобуссошел с трассы и опрокинулся недалеко от города Бадессе. Местные властиоценивают аварию как "очень серьезную". Из 60 находившихся в автобусетуристов большинство – русские.Движение по магистрали временно перекрыто. На место происшествиявылетел медицинский вертолет. Транспортное средство пытаются вытащить с помощьюкрана, передает