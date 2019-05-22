В Москве крайне негативно отнеслись к ультиматуму, выдвинутому Вашингтоном Анкаре в связи с намерениями закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Дмитрий Песков заявил, что Россия исходит из заявлений турецкого руководства о том, что сделка по С-400 совершена и реализуется.

В Кремле крайне негативно относятся к двухнедельному ультиматуму, выдвинутому Вашингтоном Анкаре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает подобные ультиматумы непозволительными.Он подчеркнул, что в Москве исходят из заявлений турецкого руководства во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что сделка по С-400 является совершенной"."Эта сделка реализуется", — цитирует Пескова "Интерфакс".Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сделка по С-400 завершена, соглашение с Россией подписано. Он добавил, что у Анкары и Москвы прекрасные отношения. Турецкие военные уже начали обучение обслуживанию и управлению зенитных ракетных систем.Между тем Госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Турция должна отказаться в двухнедельный срок от закупок С-400.