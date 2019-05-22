Писатель и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи удостоена Международной Букеровской премии 2019 года. Ее книга Небесные тела, повествующая о трех поколениях оманской семьи, была выбрана членами жюри премии из короткого списка претендентов.

Писатель и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи удостоена Международной Букеровской премии 2019 года. Ее книга "Небесные тела", повествующая о трех поколениях оманской семьи, была выбрана членами жюри премии из короткого списка претендентов.Помимо престижной награды, Джоха Альхартхи стала обладательницей денежного приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 64 тысяч долларов), передает ТАСС.Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась один раз в два года, после чего ее стали присваивать ежегодно. Лауреатом может стать автор любой книги, переведенной на английский язык и опубликованной в Соединенном Королевстве или Ирландии.