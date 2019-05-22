Государственная дума приняла закон, согласно которому больные ВИЧ и гепатитом С могут усыновлять детей. Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Государственная дума приняла закон, согласно которому больные ВИЧ и гепатитом С могут усыновлять детей. В соответствии с ним суды получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса. С изменениями, внесенными в статью, можно ознакомиться на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.Законопроект, принятый 21 мая, указывает, что усыновление возможно в том случае, если человек, инфицированный ВИЧ и вирусом гепатита C, в силу сложившихся семейных отношений уже проживает с ребенком. Это обосновано тем, что риск для здоровья несовершеннолетнего, проживающего в такой семье, не увеличивается. Также судом будут учитываться интересы ребенка.Поводом для принятия законопроекта стал случай одной семейной пары. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша. Вскоре ее сестра родила супругам ребенка путем искусственного оплодотворения. Он постоянно проживает у заявителей и воспитывается ими, но суд отказал им в праве усыновления из-за наличия у женщины ВИЧ.