Ущерб - более миллиарда рублей. Свыше 11 тысяч пострадавших, в основном пенсионеров. Масштаб преступной схемы — минимум 7 регионов. В России раскрыта крупнейшая сеть медицинских мошенников. Лжемедики придумывали страшные диагнозы и выманивали с пациентов деньги на лечение, в основном, у пожилых пациентов.

Ущерб — более миллиарда рублей. Свыше 11 тысяч пострадавших, в основном пенсионеров. Масштаб преступной схемы — минимум 7 регионов. В России раскрыта крупнейшая сеть медицинских мошенников. Лжемедики придумывали страшные диагнозы и выманивали с пациентов деньги на лечение, в основном, у пожилых пациентов."Куда убегаете, подождите, господин доктор?" – бежим мы за человеком в белом халате.Эскулапы московской частной клиники уходят в подполье. Убегают просто врассыпную."Я не доктор вообще-то, я пациент. — Пациент?"Так называемый пациент в белой медицинской форме и со стетоскопом в руках в итоге скрывается от нас в подсобке.Несколькими минутами ранее. Идёт активный приём. Пациенты — в основном пожилые люди."Вы не имеете права снимать, пока не покажите разрешение. — Как ваше заведение называется? — Какая вам разница?" – говорит регистраторша.В эту клинику также приходили сотрудники полиции. Организаторов подозревали в некачественном оказании медицинских услуг, но заведение продолжает работать, клиентов по-прежнему приглашают на консультацию по телефону."Вас как сюда пригласили? — По телефону, бесплатно", — рассказывает женщина."Я приходила, лечилась тут, за деньги, конечно. Довольно дорого", — говорит другая.Наталья Дмитриевна пришла договор расторгнуть. Она отдала более 80 тысяч рублей, но результата не получила."Мне дали договор, быстро заключали, обработали", — рассказывает она.Обыски в медицинских заведениях прошли сразу в нескольких регионах. Это Чувашия. В палатах спецназ. Главный врач Валерий Кошелев — единственный из задержанных, у кого было медицинское образование."Интерес был коммерческий, как у любой коммерческой клиники: заработать деньги, чтобы существовать", — говорит он.Вот доктор на фото рядом с дорогим спорткаром. Он хорошо зарабатывал на доверии клиентов."Пиявки, например. Десять процедур. Сказали, что одно полушарие плохо работает. Я говорю, что, наверное, все плохо работает", — говорит Александра Чапурина, пострадавшая.Как водится, пенсионеров приглашали на бесплатное обследование. Потом ставили страшные диагнозы.Кадры из Санкт-Петербурга. Так называемый колл-центр. Медицинский бизнес был поставлен на поток. Вот рабочее место одного из сотрудников. На стене памятка, как вести беседу по телефону, чтобы склонить клиента к визиту в центр."Работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.Как выяснилось, в разных регионах была создана сеть клиник, которые курировали менеджеры из Москвы.Один из крупнейших бизнес-центров Москвы. Здесь, по данным полиции, располагался головной офис медицинской компании. Вход строго по пропускам. Посторонним не пройти. Сюда тоже пришли следователи и сотрудники полиции с обысками.Собственники бизнес-центра разводят руками."Давно арендуют помещение? — Нет, не очень. — Год, два? — С января", — рассказала Светлана Иванникова, представитель собственника бизнес-центра.По результатам обысков в задержаны 25 человек. Пострадавших — более 11 тысяч. Предположительно на липовых диагнозах аферисты заработали минимум миллиард рублей.