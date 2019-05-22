Андрея Малахова уличили в рекламе детской порнографии.
Зрители с удивлением узнали в героине очередной программы, представленной как
девушка с трудной судьбой, звезду соцсетей с весьма сомнительной репутацией.
Андрея Малахова уличили в рекламе детской порнографии.
Зрители с удивлением узнали в героине очередной программы, представленной как
девушка с трудной судьбой, звезду соцсетей с весьма сомнительной репутацией.
Темой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на
телеканале "Россия 1" стала история о фотографе, продававшем в Сети
снимки обнаженных девочек.
"Пять лет назад Новосибирский суд вынес обвинительный
приговор 58-летнему Сергею Кропочкину. На протяжении 15 лет он представлялся
фотографом модельного агентства и заманивал к себе несовершеннолетних девочек",
– сообщил зрителям Андрей Малахов.
Затем в кадре появилась героиня программы, пострадавшая от
действий фотографа-извращенца. Девушка рассказала о своей нелегкой судьбе.
Однако завсегдатаи соцсетей узнали в ней Марию Бабко – как утверждает "Медиакиллер"
в "Яндекс. Дзен", особу, в Сети весьма известную.
"Я думаю, ему самому было неприятно так со мной
поступать, но в итоге он объяснял, как это делать, потому что это был мой
первый сексуальный опыт", – рассказывает свою печальную историю Мария. Но автор
статьи уверен, что девушка лукавит: судя по ее поведению, она не особо переживает
о своей рано начавшейся сексуальной жизни. В соцсети "ВКонтакте"
Мария пытается заработать, на чем только можно.
Бабко, появившаяся в программе Андрея Малахова, приобрела
популярность еще в о время, когда снятые фотографом-извращенцем видео и фото
попали в Сеть. А после нашумевшего процесса Мария быстро вернулась в соцсети.
Она активно ведет инстаграм и страничку ВК. Девушка снимается в фотосетах и принимает
заказы на сигны. Это фотография знаменитости с написанным именем заказчика. В
случае с Марией – снимок девушки в нижнем белье с именем заплатившего, написанном
прямо на теле модели.
Кроме того, утверждается в статье, "Маша с тяжелым
детством" активна и в Telegram.
Героиня передачи Андрея Малахова просит подписчиков помочь ей деньгами -
высылая взамен фотографии эротического содержания.