Андрея Малахова уличили в рекламе детской порнографии. Зрители с удивлением узнали в героине очередной программы, представленной как девушка с трудной судьбой, звезду соцсетей с весьма сомнительной репутацией.

Андрея Малахова уличили в рекламе детской порнографии.Зрители с удивлением узнали в героине очередной программы, представленной какдевушка с трудной судьбой, звезду соцсетей с весьма сомнительной репутацией.Темой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" нателеканале "Россия 1" стала история о фотографе, продававшем в Сетиснимки обнаженных девочек."Пять лет назад Новосибирский суд вынес обвинительныйприговор 58-летнему Сергею Кропочкину. На протяжении 15 лет он представлялсяфотографом модельного агентства и заманивал к себе несовершеннолетних девочек",– сообщил зрителям Андрей Малахов.Затем в кадре появилась героиня программы, пострадавшая отдействий фотографа-извращенца. Девушка рассказала о своей нелегкой судьбе.Однако завсегдатаи соцсетей узнали в ней Марию Бабко – как утверждает "Медиакиллер"в "Яндекс. Дзен", особу, в Сети весьма известную."Я думаю, ему самому было неприятно так со мнойпоступать, но в итоге он объяснял, как это делать, потому что это был мойпервый сексуальный опыт", – рассказывает свою печальную историю Мария. Но авторстатьи уверен, что девушка лукавит: судя по ее поведению, она не особо переживаето своей рано начавшейся сексуальной жизни. В соцсети "ВКонтакте"Мария пытается заработать, на чем только можно.Бабко, появившаяся в программе Андрея Малахова, приобрелапопулярность еще в о время, когда снятые фотографом-извращенцем видео и фотопопали в Сеть. А после нашумевшего процесса Мария быстро вернулась в соцсети.Она активно ведет инстаграм и страничку ВК. Девушка снимается в фотосетах и принимаетзаказы на сигны. Это фотография знаменитости с написанным именем заказчика. Вслучае с Марией – снимок девушки в нижнем белье с именем заплатившего, написанномпрямо на теле модели.Кроме того, утверждается в статье, "Маша с тяжелымдетством" активна и в Telegram.Героиня передачи Андрея Малахова просит подписчиков помочь ей деньгами -высылая взамен фотографии эротического содержания.