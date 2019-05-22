В Кемеровской области суд приговорил к штрафу 29-летнюю женщину за причинение смерти по неосторожности своему 4-месячному ребенку. Во время следствия выяснилось: вместо того, чтобы поить малыша специальной детской смесью, она разводила в воде сухие сливки, что привело к отеку головного мозга.

В Кемеровской области суд приговорил к штрафу 29-летнюю женщину за "причинение смерти по неосторожности своему 4-месячному ребенку.Во время следствия выяснилось: вместо того, чтобы поить ребенка специальной детской смесью, она разводила в воде сухие сливки.Через несколько месяцев новорожденного госпитализировали из-за плохого самочувствия, но спасти его не удалось.Судмедэксперты выяснили, что у малыша на фоне нехватки питательных веществ образовалась полиорганная недостаточность, что привело к отеку головного мозга, сообщает управление СК РФ по Кемеровской области.