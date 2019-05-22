Конфликт между нынешней и бывшей женами принца Гарри набирает обороты. Люди продолжают вести счет в гонке Маркл – Миддлтон.

Конфликт между нынешней и бывшей женами принца Гарри набирает обороты. Люди продолжают вести счет в гонке Маркл – Миддлтон.В последней битве победу одержала Меган Маркл. В этом раунде ей помог редкий навыкОказалось, в свое время экс-актриса работала специалистом по каллиграфии. Она подрабатывала в компании Paper Source. Более того, она давала уроки по искусству письма.Фанаты сравнили почерки герцогинь. Они пришли к выводу, что почерк Миддлтон довольно неплох, но далек до изящных и идеальных навыков Маркл, сообщает Sputnik."Она работала на полставки, в то время как проходила прослушивание на роль", – рассказала гендиректор компании Винни Парк.Напомним, недавно Меган подарила мужу наследника. Но даже это не растопило сердца тех, кто с самого начала невзлюбил экс-актрису. Речь идет не только о близких друзьях принца Гарри, но и о людях из других слоев общества, ранее писали .