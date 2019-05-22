Столичный метрополитен объяснил свой отказ от эвакуации пассажиров из застрявших составов по путям. По словам сотрудников подземки, они выбрали наиболее оптимальный вариант.

Столичный метрополитен объяснил свой отказ от эвакуации пассажиров из застрявших составов по путям. По словам сотрудников подземки, они выбрали наиболее оптимальный вариант.В московском метрополитене прокомментировали вчерашний инцидент на Большой кольцевой линии. Как сообщалось, вечером во вторник несколько поездов встали в тоннеле. Эвакуировать пассажиров по путям сотрудники метрополитена отказались. В результате, людям пришлось ждать, напоминает телеканал .Причиной ЧП стал спад напряжения в контактном рельсе (позднее стало известно, что также рассматривается вариант с неисправностью токоприемника электропоезда). Движение по ветке было восстановлено только после полуночи, сообщает .Пассажиров вывозили из застрявших поездов с помощью другого поезда. Туда забирали нескольких людей и доставляли их на станцию "Хорошенькая". "Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно", – пояснили в метро.На станции людей ожидали медики и сотрудники метро с водой. Пассажирам также предложили бесплатно добраться домой на автобусах – для этого их количество было в разы увеличено на нескольких маршрутах, пишет .Добавим, что первый участок Большой кольцевой линии был открыт чуть больше года назад – в конце февраля 2018 года.