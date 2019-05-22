Правоохранительные органы Франции поместили мужчину, который угрожал броситься вниз с Эйфелевой башни, в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.

Правоохранительные органы Франции поместили мужчину, который угрожал броситься вниз с Эйфелевой башни, в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телеканал BFM, по данным которого задержанный страдает суицидальныминаклонностями.Инцидент в центре французской столицы произошел днем 20 мая, когда одетый в черное мужчина со второго этажа Эйфелевой башни безо всякого альпинистского снаряжения начал карабкаться на ее вершину.После этого он несколько часов находился на высоте около 300 метров, непосредственно под верхней смотровой площадкой. Спасатели и полицейские вели с ним длительные переговоры, которые закончились тем, что с наступлением темноты мужчина сдался.В его отношении было открыто расследование по факту незаконного проникновения на территорию культурного объекта.Местные СМИ сообщают, что мужчина является русским, который ранее обращался к властям Франции за предоставлением политического убежища. В российском посольстве рассказали, что пока к ним никто не обращался по поводу этого инцидента.