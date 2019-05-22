В 2019 году планируют построить сети газоснабжения высокого и низкого давления в микрорайоне Сновицы-Веризино

В 2019 году планируют построить сети газоснабжения высокого и низкого давления в микрорайоне Сновицы-ВеризиноВо Владимире продолжают работу по повышению уровня газификации, в том числе в недавно присоединённых территориях. По поручению сити-менеджера Владимира Андрея Шохина, особое внимание в этом вопросе уделяют развитию инфраструктуры земельных участков, которые выделили многодетным семьям.В 2019 году планируют построить сети газоснабжения высокого и низкого давления в микрорайоне Сновицы-Веризино к 140 земельным участкам. Работы должны завершить к 16 июля. На эти цели выделят почти 8 миллионов рублей.Во Владимире заявки на газификацию приходят в основном из присоёдиненных территорий: микрорайон Ширманиха, Вилки, Злобино, Аббакумово и Рахманов Перевоз.