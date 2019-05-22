Метеорологический спутник Метеор-М прибыл на космодром Восточный. Аппарат будет запущен на орбиту к середине июля. Это будет уже пятый по счету пуск в истории новейшего космодрома.

Метеорологический спутник "Метеор-М" прибыл на космодром Восточный. Аппарат будет запущен на орбиту к середине июля. Это будет уже пятый по счету пуск в истории новейшего космодрома. Ценный багаж доставили из Москвы в Благовещенск на борту одного из крупнейших в мире самолётов - "Руслан". В этом месяце он садится в аэропорту Игнатьево уже дважды, передает ГТРК "Амур".Около недели назад Ан-124 доставил сюда разгонный блок "Фрегат". В настоящий момент он уже проходить электро- и пневматические испытания в рабочих условиях. Такую проверку предстоит пройти и спутнику "Метеор-М".Напомним, космический аппарат предназначен для гидрометеорологических измерений. Полученные данные будут использовать используются для точного прогнозирования погоды. По словам специалистов, для ракеты-носителя "Союз-2.1б" вывод его на орбиту станет основной нагрузкой.