Президент Украины во всеуслышание заявил, что ждет всех украинцев домой. Это громкое заявление прокомментировал эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

ПрезидентУкраины во всеуслышание заявил, что ждет всех украинцев домой. Это громкоезаявление прокомментировал эксперт Совета по развитию информационногообщества Вадим Манукян."Первым украинцем, который откликнулся, оказалсяМишико Саакашвили", – констатировал собеседник "Дни.ру". При этом он знатновстряхнул Владимира Зеленского, забывшего о целом ряде земляков-артистов."А как же украинки по рождению – Наташа Королева,Лолита Милявская и прочие артисты и артистки, которые и хотели бы навестить свойотчий дом и могилы своих предков, но их никто не пускает?", – высказался ВадимМанукян о президенте Незалежной, имея в виду "черный список" украинского сайта "Миротворец"."Запрет СБУ в отношении них собирается отменять? Он украинцам по всему миру паспорта раздавать готов, нопока никак не может решить элементарную проблему пересечения границы Украинытех, кто ездит в Крым и Донбасс по российским законам", – отметил Манукян. "Нуладно, Порошенко был из партии войны, но, когда же Зеленский отменит этотзакон? Мудрее надо быть", – взял за грудки украинского лидера эксперт.По его словам, достучаться до жителей Крыма и Донбассаможно, лишь отменив драконовские меры в отношении них. "У сейчас есть шанс все изменить. Пусть он им воспользуется во имя здравого смысла",– посоветовал президенту Украины Вадим Манукян.