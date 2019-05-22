Со дня кончины Кирилла Толмацкого, известного под
псевдонимом Децл, прошло четыре месяца. После похорон родственники почившей
звезды разругались и так и не нашли общий язык. Недопонимание в семье
прокомментировала мама артиста – Ирина Толмацкая.
Со дня кончины Кирилла Толмацкого, известного под
псевдонимом Децл, прошло четыре месяца. После похорон родственники почившей
звезды разругались и так и не нашли общий язык. Недопонимание в семье
прокомментировала мама артиста – Ирина Толмацкая.
Родительница рэпера рассказала, что сразу после погребения ее
невестка Юлия собрала вещи и вместе с сыном Тони съехала из квартиры, в которой
они жили с Кириллом. С родственниками мужа вдова артиста не общается.
"Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски
кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я
прихожу туда, мне тоже очень сложно", – поделилась Ирина Толмацкая.
Женщина добавила, что присматривает за жилплощадью наследника.
Так как дом старый приходится постоянно проверять все ли в порядке. Ирина не
скрывает, что после того, как невестка и внук съехали, поменяла замки. Однако
добавляет, что в любой момент готова передать ключи. Женщина подтвердила, что
Юлия и Тони отказываются от общения с ней.
"Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит,
время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не
нужна я им – значит, так", – рассуждает мать .
После Ирина опровергла слухи о том, что причиной конфликта
стали споры о наследстве. Женщина сообщила, что у была
только квартира, другого имущества рэпер не нажил. Об этом сообщает .