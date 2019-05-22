Со дня кончины Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прошло четыре месяца. После похорон родственники почившей звезды разругались и так и не нашли общий язык. Недопонимание в семье прокомментировала мама артиста – Ирина Толмацкая.

Со дня кончины Кирилла Толмацкого, известного подпсевдонимом Децл, прошло четыре месяца. После похорон родственники почившейзвезды разругались и так и не нашли общий язык. Недопонимание в семьепрокомментировала мама артиста – Ирина Толмацкая.Родительница рэпера рассказала, что сразу после погребения ееневестка Юлия собрала вещи и вместе с сыном Тони съехала из квартиры, в которойони жили с Кириллом. С родственниками мужа вдова артиста не общается."Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женскикажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда яприхожу туда, мне тоже очень сложно", – поделилась Ирина Толмацкая.Женщина добавила, что присматривает за жилплощадью наследника.Так как дом старый приходится постоянно проверять все ли в порядке. Ирина нескрывает, что после того, как невестка и внук съехали, поменяла замки. Однакодобавляет, что в любой момент готова передать ключи. Женщина подтвердила, чтоЮлия и Тони отказываются от общения с ней."Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит,время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну ненужна я им – значит, так", – рассуждает мать .После Ирина опровергла слухи о том, что причиной конфликтастали споры о наследстве. Женщина сообщила, что у былатолько квартира, другого имущества рэпер не нажил. Об этом сообщает .