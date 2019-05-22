В Заксобрании Иркутской области обсудили механизмы помощи обездоленным детям, передает ГТРК Иркутск. Напомним, в регионе этот вопрос стоит достаточно остро.

В Заксобрании Иркутской области обсудили механизмы помощи обездоленным детям, передает ГТРК "Иркутск". Напомним, в регионе этот вопрос стоит достаточно остро. Ранее областные парламентарии совместно с Уполномоченным по правам человека уже инициировали ряд проверок по проблеме обеспечения детей-сирот некачественным жильем. Также депутатами были организованы несколько рабочих поездок и встреч на эту тему. Однако жалобы в Заксобрание региона продолжают поступать до сих пор.По информации представителей Контрольно-счётной палаты, только в столице области в очереди на жилье стоит более 1,3 тысячи сирот. А по всему региону — порядка 14 тысяч. Тем не менее, аудиторы сообщили о том, что власти области финансирование на покупку социального жилья в этом году не увеличили, а напротив, уменьшили на сто миллионов рублей. При этом в прошлом году более пятидесяти "сиротских" миллионов остались неосвоенными, и более 90 судебных решений осталось без исполнения. Нарекания к работе Министерства имущественных отношений Иркутской области возникли и сотрудников прокуратуры."Бюджетные средства расходуются неэффективно. Ни в одном случае, где были обнаружены нарушения, Министерство имущественных отношений на осуществило необходимый строительный контроль. Такая позиция представителей власти остается для нас непонятной, — заявил зампрокурора Иркутской области Вячеслав Бабенко.Свои претензии к качеству "сиротских" домов также озвучили сегодня "Союз строителей" и Общественная палата. В результате совещания, по предложению депутатов было принято решение многократно усилить контроль за строительством жилья для детей-сирот.