Несмотря на расставание с Ксенией Собчак, увлекшейся режиссером Константином Богомоловым, очевидно, что Максим Виторган все еще переживает. Актер эмоционально отреагировал на свежую публикацию гламурной блондинки.

Несмотря на расставание с Ксенией Собчак, увлекшейся режиссером Константином Богомоловым, очевидно, что Максим Виторган все еще переживает. Актер эмоционально отреагировал на свежую публикацию гламурной блондинки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена стоящей на фоне стены и глядящей куда-то вдаль. Под снимком скандально известная телеведущая разразилась философским рассуждением. Она поведала, как с друзьями обсуждала, кто такой добрый человек, а кто – злой."Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде в злословии или поступках – всегда проявление зла (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Ксения Собчак.Публикацию телеведущей заметил ее бывший муж, актер Максим Виторган. По всей видимости, что-то в словах гламурной блондинки крайне взволновало его, потому что он оставил крайне язвительный комментарий. "Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять "я не специально" – и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!)" – жестко высказался Максим Виторган.Интересно, что Ксения Собчак предпочла никак не реагировать на слова бывшего мужа (или сделала это уже приватно). Зато не остались в стороне подписчики телеведущей. Некоторые призвали актера быть сдержаннее, другие с ним согласились. Третьи сочли, что Максим Виторган до сих пор переживает расставание с Ксенией Собчак.Напомним, в конце 2018 года стало известно об увлечении телеблондинки режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Говорят, Ксения и Максим провели порознь Новый год и не отметили годовщину свадьбы в феврале. А в марте пара официально объявила о расставании. Впрочем, Ксения Собчак не спешит афишировать свои новые отношения, но и не скрывает, что очень счастлива сейчас. Сына Платона она с Максимом Виторганом воспитывает совместно.