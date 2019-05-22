Звезду шоу Дом-2 Викторию Романец преследует назойливая
женщина. Незнакомка утверждает, что на протяжении пяти лет спит с ее мужем –
бизнесменом Антоном Гусевым. Экс-участница телестройки обратилась за помощью к
редакторам программы На самом деле Первого канала.
Звезду шоу "Дом-2" Викторию Романец преследует назойливая
женщина. Незнакомка утверждает, что на протяжении пяти лет спит с ее мужем –
бизнесменом Антоном Гусевым. Экс-участница телестройки обратилась за помощью к
редакторам программы "На самом деле" Первого канала.
Шоумену Дмитрию Шепелеву и его команде удалось связаться с предполагаемой
любовницей Антона Гусева. 30-летняя Дарья Хладкова сообщила съемочной группе
ток-шоу "На самом деле", что не только является тайной любовницей бизнесмена,
но и воспитывает его внебрачного сына – пятилетнего Ярослава.
По словам Хладковой, Гусев всего за пять тысяч рублей
арендует для нее скромный дом в дачном поселке.
Жилье не оборудовано водопроводом, канализацией и вместо отопления в одной из
комнат стоит буржуйка. Несмотря на то, что Антон дает деньги и привозит дорогую
одежду, Дарья и ее сын еле сводят концы с концами.
В сегодняшнем выпуске "На самом деле" также появилась звезда
шоу "Дом-2" Виктория Романец. Светская львица считает, что она и ее супруг стали жертвой
мошенников, ведь ее муж никогда бы не обратил внимание на такую
простушку как Светлана. Виктория уверена, что Дарья завидует ей.
"Она сидит в своем селе: недовольная, расстроенная, жирная.
У меня есть весомые доказательства, что этот человек никак не относится к моей
семье и моему мужу. Неужели каждая шавка из какого-то Урюпинска может так
порваться в мою жизнь, может меня оскорблять", – выпалила Романец.
Ведущего Дмитрия Шепелева слова звезды шоу "Дом-2",
судя по всему, зацепили за живое, ведь сам он тоже не москвич – родился в Минске. Шоумен попросил
девушку следить за языком.
"Тех, кого вы называете шавками не из Москвы, у нас большая
часть студии. Они вам горло перегрызут за такие слова. И среди них есть
участники этой программы", – сбил спесь с зазнавшейся звезды Шепелев.
Антон Гусев также приехал на съемочную программу "На самом
деле". Бизнесмен не стал скрывать, что знаком с Хладковой, более того, он
уверен, что Ярослав его сын.
По словам Антона, еще до знакомства с Викторией у
него была короткая интрижка с Дарьей. Свои отцовские обязанности он выполняет более чем полностью: каждый месяц перечисляет деньги на содержание ребенка. Гусев,
отметил, что о сыне на стороне жене говорить не хотел.
Также в сегодняшнем выпуске были оглашены
результаты теста ДНК. Дмитрий Шепелев зачитал заключение генетиков.
"Вероятность того, что Ярослав Холодков и Антон Гусев
являются отцом и сыном, составляет 0%", – сообщил шоумен.
Вывод специалистов возмутил Светлану. Девушка отказалась
верить генетической экспертизе.
В конце сегодняшнего выпуска программы Виктория
Романец сообщила, что смогла подкупить подругу соперницы. Всего за
пять тысяч рублей звезда "Дома-2" узнала правду о Хладковой.
"Она сказала, что у
тебя есть муж, который работает барменом. У вас есть общий ребенок", – разоблачила
Виктория Светлану. Романец уверена, что ее мужа просто использовали. Проверка на детекторе лжи подтвердила слова светской львицы.