Звезду шоу Дом-2 Викторию Романец преследует назойливая женщина. Незнакомка утверждает, что на протяжении пяти лет спит с ее мужем – бизнесменом Антоном Гусевым. Экс-участница телестройки обратилась за помощью к редакторам программы На самом деле Первого канала.

Звезду шоу "Дом-2" Викторию Романец преследует назойливаяженщина. Незнакомка утверждает, что на протяжении пяти лет спит с ее мужем –бизнесменом Антоном Гусевым. Экс-участница телестройки обратилась за помощью кредакторам программы "На самом деле" Первого канала.Шоумену Дмитрию Шепелеву и его команде удалось связаться с предполагаемойлюбовницей Антона Гусева. 30-летняя Дарья Хладкова сообщила съемочной группеток-шоу "На самом деле", что не только является тайной любовницей бизнесмена,но и воспитывает его внебрачного сына – пятилетнего Ярослава.По словам Хладковой, Гусев всего за пять тысяч рублейарендует для нее скромный дом в дачном поселке.Жилье не оборудовано водопроводом, канализацией и вместо отопления в одной изкомнат стоит буржуйка. Несмотря на то, что Антон дает деньги и привозит дорогуюодежду, Дарья и ее сын еле сводят концы с концами.В сегодняшнем выпуске "На самом деле" также появилась звездашоу "Дом-2" Виктория Романец. Светская львица считает, что она и ее супруг стали жертвоймошенников, ведь ее муж никогда бы не обратил внимание на такуюпростушку как Светлана. Виктория уверена, что Дарья завидует ей."Она сидит в своем селе: недовольная, расстроенная, жирная.У меня есть весомые доказательства, что этот человек никак не относится к моейсемье и моему мужу. Неужели каждая шавка из какого-то Урюпинска может такпорваться в мою жизнь, может меня оскорблять", – выпалила Романец.Ведущего Дмитрия Шепелева слова звезды шоу "Дом-2",судя по всему, зацепили за живое, ведь сам он тоже не москвич – родился в Минске. Шоумен попросилдевушку следить за языком."Тех, кого вы называете шавками не из Москвы, у нас большаячасть студии. Они вам горло перегрызут за такие слова. И среди них естьучастники этой программы", – сбил спесь с зазнавшейся звезды Шепелев.Антон Гусев также приехал на съемочную программу "На самомделе". Бизнесмен не стал скрывать, что знаком с Хладковой, более того, онуверен, что Ярослав его сын.По словам Антона, еще до знакомства с Викторией унего была короткая интрижка с Дарьей. Свои отцовские обязанности он выполняет более чем полностью: каждый месяц перечисляет деньги на содержание ребенка. Гусев,отметил, что о сыне на стороне жене говорить не хотел.Также в сегодняшнем выпуске были оглашенырезультаты теста ДНК. Дмитрий Шепелев зачитал заключение генетиков."Вероятность того, что Ярослав Холодков и Антон Гусевявляются отцом и сыном, составляет 0%", – сообщил шоумен.Вывод специалистов возмутил Светлану. Девушка отказаласьверить генетической экспертизе.В конце сегодняшнего выпуска программы ВикторияРоманец сообщила, что смогла подкупить подругу соперницы. Всего запять тысяч рублей звезда "Дома-2" узнала правду о Хладковой."Она сказала, что утебя есть муж, который работает барменом. У вас есть общий ребенок", – разоблачилаВиктория Светлану. Романец уверена, что ее мужа просто использовали. Проверка на детекторе лжи подтвердила слова светской львицы.