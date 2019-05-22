Из Владимира он успел добраться до Кольчугино

Из Владимира он успел добраться до КольчугиноУтром 22 мая в городе Кольчугино оперативники УФСИН России по Владимирской области задержали 38-летнего осуждённого, который совершил побег утром 21 мая с участка-колонии поселения при ИК-3 города Владимира.Преступника поймали благодаря совместным слаженным действиям с сотрудниками полиции и взаимодействующих органов в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Напомним, мужчина сбежал из колонии-поселения на улице Северной. Он был осуждён на 17,5 лет за убийство и разбой.