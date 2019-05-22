После интервью с Анастасией Волочковой, где Ксения Собчак вместе с балериной оголилась в бане, волна критики обрушилась на фигуру журналистки. Однако, по мнению эксперта, критикующим следовало бы задуматься, стоит ли писать гадости в адрес тела Собчак.

После интервью с Анастасией Волочковой, где КсенияСобчак вместе с балериной оголилась в бане, волна критики обрушилась на фигуру журналистки.Однако, по мнению эксперта, критикующим следовало бы задуматься, стоит липисать гадости в адрес тела Собчак.В одном из выпусков своей программы "Осторожно,Собчак!" Ксения и Анастасия в купальниках парились в бане и хлестали друг другавениками. Оголенное тело Собчак тут же произвело фурор в сети. Самым ядовитымстал комментарий известного блогера Лены Миро, заявивший, что вид у Собчакотвратительный и потасканный, и бывшего кандидата в президенты можно лицезретьтолько накрашенной и одетой.В противовес такому резкому высказыванию ведущийстилист студии Dajmur Анастасия Николаева посоветовала не так остро реагироватьна слова Миро, которая никогда в высказываниях не стеснялась. Уподоблятьсяблогеру и обсуждать чьи-то пятые точки, эксперт не собирается. Также, онаотметила, что Ксении Собчак действительно стоило бы быть скромнее и не приниматьучастия в видео, которые могли бы подорвать ее репутацию.Однако, Ксения Анатольевна является персонойскандальной, поэтому, в какой-то мере, эта ситуация и сыграла ей на руку."И раз такое дело – обычная у нее фигура, самая что нина есть среднестатистическая, но она вроде и не модель бикини, чтобы требоватьот нее идеальных форм"– заступилась Анастасия Николаева. Ну а если КсенииСобчак больше не хочется выслушивать критику на счет своей фигуры, то пусть ивовсе не выкладывает подобный контент в сеть.В апреле этого года на YouTube каналеКсении Собчак вышел очередной выпуск программы "Осторожно, Собчак!", в которомона пообщалась с Анастасией Волочковой. Вместе с балериной, Ксения не только осмотрелаее дом, но и протестировала баню, в которой обе звезды попарились вкупальниках.