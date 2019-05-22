После интервью с Анастасией Волочковой, где Ксения
Собчак вместе с балериной оголилась в бане, волна критики обрушилась на фигуру журналистки.
Однако, по мнению эксперта, критикующим следовало бы задуматься, стоит ли
писать гадости в адрес тела Собчак.
После интервью с Анастасией Волочковой, где Ксения
Собчак вместе с балериной оголилась в бане, волна критики обрушилась на фигуру журналистки.
Однако, по мнению эксперта, критикующим следовало бы задуматься, стоит ли
писать гадости в адрес тела Собчак.
В одном из выпусков своей программы "Осторожно,
Собчак!" Ксения и Анастасия в купальниках парились в бане и хлестали друг друга
вениками. Оголенное тело Собчак тут же произвело фурор в сети. Самым ядовитым
стал комментарий известного блогера Лены Миро, заявивший, что вид у Собчак
отвратительный и потасканный, и бывшего кандидата в президенты можно лицезреть
только накрашенной и одетой.
В противовес такому резкому высказыванию ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева посоветовала не так остро реагировать
на слова Миро, которая никогда в высказываниях не стеснялась. Уподобляться
блогеру и обсуждать чьи-то пятые точки, эксперт не собирается. Также, она
отметила, что Ксении Собчак действительно стоило бы быть скромнее и не принимать
участия в видео, которые могли бы подорвать ее репутацию.
Однако, Ксения Анатольевна является персоной
скандальной, поэтому, в какой-то мере, эта ситуация и сыграла ей на руку.
"И раз такое дело – обычная у нее фигура, самая что ни
на есть среднестатистическая, но она вроде и не модель бикини, чтобы требовать
от нее идеальных форм"– заступилась Анастасия Николаева. Ну а если Ксении
Собчак больше не хочется выслушивать критику на счет своей фигуры, то пусть и
вовсе не выкладывает подобный контент в сеть.
В апреле этого года на YouTube канале
Ксении Собчак вышел очередной выпуск программы "Осторожно, Собчак!", в котором
она пообщалась с Анастасией Волочковой. Вместе с балериной, Ксения не только осмотрела
ее дом, но и протестировала баню, в которой обе звезды попарились в
купальниках.