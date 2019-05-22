Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Эксперты считают, что таким образом Петр Порошенко и его команда пытаются подложить свинью Владимиру Зеленскому.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Эксперты считают, что таким образом Петр Порошенко и его команда пытаются подложить свинью Владимиру Зеленскому.Несмотря на то, что в первый же день нахождения в должности президента Украины Владимир Зеленский потребовал отставки сразу нескольких министров и заявил о необходимости разгона Верховной рады, речь об увольнении премьер-министра Владимира Гройсмана не шло. Однако он заявил о своем намерении покинуть должность сам.При этом Владимир Гройсман заявил, что не собирается оставаться даже исполняющим обязанности главы правительства. Свое намерение он подтвердил на заседании парламента 22 мая. "Гройсману нужно больше свободного времени для того, что организовать свою предвыборную кампанию в Верховную Раду. И он решил первым сбежать с тонущего корабля, чтобы сформировать свою партию", – цитирует издание "Московский комсомолец" украинского политолога Кирилла Молчанова.Этот шаг, однако, может серьезно осложнить работу властей страны под руководством нового президента Украины Владимира Зеленского. "Это своего рода "прощальный подарок" от Порошенко и его команды", – уверен глава Киевского центра политических исследований и конфликтологииМихаил Погребинский.Впрочем, премьер-министр, считает он, мог руководствоваться не только желанием подбросить свинью удачливому конкуренту своего патрона. "Гройсман не хочет становиться козлом отпущения", – подчеркнул эксперт.Ситуацию осложняют предстоящие переговоры Украины с Международным валютным фондом, которые должны были пройти при участии Владимира Гройсмана. "Кем его заменят, совершенно не понятно. Возможно, это будет человек из нынешнего состава кабинета министров", – предположил Михаил Погребинский.