Спецоперацию провели в ночь 22 мая в городе Кольчугино

Спецоперацию провели в ночь 22 мая в городе КольчугиноНациональный антитеррористический комитет опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Кольчугине Владимирской области.На кадрах видно, как оперативники заблокировали злоумышленников в одном из частных домов. Преступники не захотели сдаваться и открыли огонь, после чего их уничтожили ответным огнём.В ночь на среду, 22 мая, стало известно, что силовики проводят спецоперацию под Владимиром. Во время ее проведения всех жителей эвакуировали из находящихся поблизости домов. Позже стало известно, что бойцы спецназа ликвидировали двоих террористов.После уничтожения преступников режим контртеррористической операции был снят.