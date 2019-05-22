Певица и ведущая шоу Дом-2 рассказала о достоинствах женщин в возрасте. 41-летняя Ольга Орлова отметила для себя приятную тенденцию.

Певица и ведущая шоу "Дом-2" рассказала о достоинствахженщин в возрасте. 41-летняя Ольга Орлова отметила для себя приятную тенденцию.Телеведущая часто поднимает в личном Instagram злободневныетемы. Особенно звезда любит поговорить о любви и отношениях между мужчиной иженщиной. На это раз Ольга Орлова решила поговорить о женском возрасте.Звезда призналась, что на размышления ее вдохновила дизайнерЭмма Масалимова. В минувшие выходные Ольга Орлова посетила день рожденияподруги.Ведущая шоу "Дом-2" написала, что в последнее время знакомыеей мужчины стали отдавать предпочтения женщинам старше себя. Более того,представители сильного пола не стесняются говорить об этом.Ольга Орлова задалась вопросом, откуда ноги растут у этойтенденции. Звезда поделилась с подписчиками своими мыслями."С одной стороны, молодое тело всегда одержит победу. Сдругой стороны, абсолютно понятно, что женщина "за сорок" более мудра, умеетправильно реагировать на мужские заскоки, да и в интимной жизни намного опытнее(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -рассудила звезда реалити-шоу "Дом-2" .Певица попросила поклонников высказаться на этот счет вкомментариях. Мнения фанаток разделились, кто-то утверждал, что дамы"постарше" привлекают только альфонсов и маменькиных сынков, другие жеотмечали, что многие барышни "за сорок" тщательно следят за собой, поэтомудольше остаются привлекательными.Отметим, что сердце свободно – звезда пока ненашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании 18-летнего сына.