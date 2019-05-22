Певица и ведущая шоу Дом-2 рассказала о достоинствах
женщин в возрасте. 41-летняя Ольга Орлова отметила для себя приятную тенденцию.
Певица и ведущая шоу "Дом-2" рассказала о достоинствах
женщин в возрасте. 41-летняя Ольга Орлова отметила для себя приятную тенденцию.
Телеведущая часто поднимает в личном Instagram злободневные
темы. Особенно звезда любит поговорить о любви и отношениях между мужчиной и
женщиной. На это раз Ольга Орлова решила поговорить о женском возрасте.
Звезда призналась, что на размышления ее вдохновила дизайнер
Эмма Масалимова. В минувшие выходные Ольга Орлова посетила день рождения
подруги.
Ведущая шоу "Дом-2" написала, что в последнее время знакомые
ей мужчины стали отдавать предпочтения женщинам старше себя. Более того,
представители сильного пола не стесняются говорить об этом.
Ольга Орлова задалась вопросом, откуда ноги растут у этой
тенденции. Звезда поделилась с подписчиками своими мыслями.
"С одной стороны, молодое тело всегда одержит победу. С
другой стороны, абсолютно понятно, что женщина "за сорок" более мудра, умеет
правильно реагировать на мужские заскоки, да и в интимной жизни намного опытнее
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
рассудила звезда реалити-шоу "Дом-2" .
Певица попросила поклонников высказаться на этот счет в
комментариях. Мнения фанаток разделились, кто-то утверждал, что дамы
"постарше" привлекают только альфонсов и маменькиных сынков, другие же
отмечали, что многие барышни "за сорок" тщательно следят за собой, поэтому
дольше остаются привлекательными.
Отметим, что сердце свободно – звезда пока не
нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании 18-летнего сына.