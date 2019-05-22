Певица Глюкоза, не обращая внимания на негодующие
комментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенном
фото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.
Певица Глюкоза, не обращая внимания на негодующие
комментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенном
фото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.
Желтый купальник и прозрачные сапоги стали
темой для обсуждения у подписчиков артистки в Instagram. Некоторым поклонникам
особенно понравилась маленькая татуировка на ягодице Натальи
Чистяковой-Ионовой.
На фото 32-летняя Наталья запечатлена в обнимку с плюшевым
единорогом в довольно нескромной позе. Пользователи смелости Ионовой не
оценили, обвинив ее в вульгарности.
"Вроде не разведенная, а в отчаянии", "Как-то
странно будучи счастливой мамой и женой выкладывать такие фото", "Муж-то
старый надоел", "Позорище. С ума совсем посходили...", – ворчат подписчики .
А пока критики перемывали косточки матери двоих детей – в
очередной раз напоминая артистке, что она подает дурной пример своим дочерям -
фотография набрала более 60 тысяч лайков. Причем отметился в комментариях и
актер Виталий Гогунский, известный также как Кузя из сериала "Универ".
Свое восхищение он выразил кратко: "Это
лайк".
Учитывая, что вокруг Гогунского и его жены Ирины Маирко в
последнее время ходит много слухов – якобы, их брак на грани распада -
подписчики выдвинули версию о зарождающемся романе актера с .
Их не смутило и то, что сама Глюкоза замужем за Александром Чистяковым.