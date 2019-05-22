Певица Глюкоза, не обращая внимания на негодующие комментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенном фото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.

Певица Глюкоза, не обращая внимания на негодующиекомментарии, продолжает демонстрировать свое тело. На очередном откровенномфото артистка позирует в желтом купальнике в обнимку с плюшевым единорогом.Желтый купальник и прозрачные сапоги сталитемой для обсуждения у подписчиков артистки в Instagram. Некоторым поклонникамособенно понравилась маленькая татуировка на ягодице НатальиЧистяковой-Ионовой.На фото 32-летняя Наталья запечатлена в обнимку с плюшевымединорогом в довольно нескромной позе. Пользователи смелости Ионовой неоценили, обвинив ее в вульгарности."Вроде не разведенная, а в отчаянии", "Как-тостранно будучи счастливой мамой и женой выкладывать такие фото", "Муж-тостарый надоел", "Позорище. С ума совсем посходили...", – ворчат подписчики .А пока критики перемывали косточки матери двоих детей – вочередной раз напоминая артистке, что она подает дурной пример своим дочерям -фотография набрала более 60 тысяч лайков. Причем отметился в комментариях иактер Виталий Гогунский, известный также как Кузя из сериала "Универ".Свое восхищение он выразил кратко: "Этолайк".Учитывая, что вокруг Гогунского и его жены Ирины Маирко впоследнее время ходит много слухов – якобы, их брак на грани распада -подписчики выдвинули версию о зарождающемся романе актера с .Их не смутило и то, что сама Глюкоза замужем за Александром Чистяковым.