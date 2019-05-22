Один из основателей студии Квартал 95 юрист Иван Баканов стал первым замглавы СБУ. Он возглавил главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. Иван Баканов был учредителем партии Слуга народа.

Один из основателей студии "Квартал 95" юрист Иван Баканов стал первым замглавы СБУ. Он возглавил главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. Иван Баканов был учредителем партии "Слуга народа" и главой предвыборного штаба Зеленского на мартовских выборах.Указ Зеленского о назначении Баканова размещен на сайте главы украинского государства, сообщает ТАСС. 45-летний Иван Баканов родился в Кривом Роге. Он окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве.Ранее Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой президентской администрации.Первым замглавы администрации Зеленского стал продюсер компании "Студия "Квартал 95" Сергей Трофимов, а замглавой администрации сценарист этой же студии Юрий Костюк. Кроме них заместителями главы администрации Зеленского стали автор предвыборных видео избранного президента Кирилл Тимошенко, а также экс-сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка.В кабинете министров представлять интересы президента Украины будет советник Зеленского в сфере энергетики Андрей Герус.Одним из первых указов, которые подписал Владимир Зеленский после инаугурации, стал указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов депутатов. Эту инициативу Зеленского поддерживают более 70 процентов украинцев.При этом фракция "Народного фронта" в Раде потребовала от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра Украины и предложения по составу кабинета министров, не дожидаясь новых парламентских выборов.Также Зеленский уволил главу Генштаба украинской армии Виктора Муженко. Кроме того, президент Зеленский отменил свой же указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента. Зеркаль согласилась быть только уполномоченным по международным судам по вопросам России.