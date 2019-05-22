Полузащитник Урала Отман Эль-Кабир может продолжить карьеру в Зените. Контракт 27-летнего голландца с уральцами рассчитан до июня 2021 года.

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир может продолжить карьеру в "Зените". Контракт 27-летнего голландца с уральцами рассчитан до июня 2021 года.Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Зенит" намерен укрепить среднюю линию за счет приглашения Эль-Кабира. Согласно информации сайта Трансфермаркет стоимость Эль-Кабира составляет 2 миллиона евро, однако в процессе переговоров она наверняка вырастет.Голландец марокканского происхождения Отман Эль-Кабир пришел в "Урал" из шведского "Юргордена" в феврале 2018 года. С тех пор он сыграл за уральцев 38 матчей, в которых забил 7 мячей.