Поклонники раскритиковали новое фото исполнительницы,
которое та опубликовала на своей странице в Instagram. Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала на
снимке в купальнике и прозрачных ботфортах.
Поклонники раскритиковали новое фото исполнительницы,
которое та опубликовала на своей странице в Instagram. Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала на
снимке в купальнике и прозрачных ботфортах.
Кадр, на
котором знаменитость сидит в неприличной позе, привел подписчиков артистки в шок.
Они были неприятно удивлены, заявив, что устали от столь откровенных снимков
певицы Глюк’oZы.
"Очень
вульгарно, вы же мама, какой пример вы показываете своим детям", "А что с вами
случилось? Такие безобразные фото выставляете", "Постоянно
раздетая, озабоченная что ли? Комплексы, которые требуют лайков?" "Вы же мама! Как-то пошло", "Позорище...",
"Баба рехнулась окончательно, срочно санитаров!", – прокомментировали пост певицы Глюк’oZы подписчики.
Отвечать
на плевки в свою сторону звезда не стала.
Напомним,
артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Влюбленные редко
публикуют совместные фото. родила супругу двоих детей. Ради любимого
знаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе с
мужем.
Отметим, что 32-летняя
любит дразнить поклонников пикантными снимками. Она то и дело хвастается
своей фигурой в облегающем платье, купальнике или кружевном боди. Однако
откровенные снимки зачастую вызывают противоречивую реакцию критически настроенных
пользователей Сети, которых хлебом не корми – дай поругать звезду.