Поклонники раскритиковали новое фото исполнительницы, которое та опубликовала на своей странице в Instagram. Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала на снимке в купальнике и прозрачных ботфортах.

Поклонники раскритиковали новое фото исполнительницы,которое та опубликовала на своей странице в Instagram. Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) предстала наснимке в купальнике и прозрачных ботфортах.Кадр, накотором знаменитость сидит в неприличной позе, привел подписчиков артистки в шок.Они были неприятно удивлены, заявив, что устали от столь откровенных снимковпевицы Глюк’oZы."Оченьвульгарно, вы же мама, какой пример вы показываете своим детям", "А что с вамислучилось? Такие безобразные фото выставляете", "Постояннораздетая, озабоченная что ли? Комплексы, которые требуют лайков?" "Вы же мама! Как-то пошло", "Позорище...","Баба рехнулась окончательно, срочно санитаров!", – прокомментировали пост певицы Глюк’oZы подписчики.Отвечатьна плевки в свою сторону звезда не стала.Напомним,артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Влюбленные редкопубликуют совместные фото. родила супругу двоих детей. Ради любимогознаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе смужем.Отметим, что 32-летняялюбит дразнить поклонников пикантными снимками. Она то и дело хвастаетсясвоей фигурой в облегающем платье, купальнике или кружевном боди. Однакооткровенные снимки зачастую вызывают противоречивую реакцию критически настроенныхпользователей Сети, которых хлебом не корми – дай поругать звезду.