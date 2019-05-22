Еще одним обязательным условием становится отдельный вход для этого нежилого помещения.

В России меняется порядок перевода жилого помещения в нежилое. Для этого нужно будет получить письменное согласие всех собственников квартир, примыкающих к этому помещению. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении."Теперь для этой процедуры необходимо будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев примыкающих к этому помещению квартир. Еще одним обязательным условием становится отдельный вход для этого нежилого помещения", – говорится на сайте нижней палаты парламента.Данные изменения связаны с резонансным законом о запрете хостелов в жилых домах, который вступает в силу 1 октября. К этому времени владельцы частных гостиниц и хостелов, расположенных в жилых помещениях, обязаны будут перевести их в нежилые, а в случае невозможности такого перевода – закрыть.По данным ВЦИОМ, 70% россиян признали, что хостелы в жилых многоэтажках создают неудобства их жителям. Среди респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга о неудобствах для жителей многоэтажек заявили уже 80%. Эксперты и участники рынка в свою очередь уже выразили опасения, что значительная часть хостелов будет вынуждена уйти в подполье или закрыться.