Российский пловец Климент Колесников перенес операцию на руке. Сроки восстановления пока неизвестны. Не исключено, что Колесникову придется пропустить чемпионат мира, который пройдет 12-28 июля в южнокорейском Кванджу.

Российский пловец Климент Колесников перенес операцию на руке. Сроки восстановления пока неизвестны. Не исключено, что Колесникову придется пропустить чемпионат мира, который пройдет 12-28 июля в южнокорейском Кванджу.Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальков подтвердил информацию о перенесенной Колесниковым операции. "Климент перенес операцию. Пока рано говорить о том, как долго он будет восстанавливаться. К тренировкам он приступит по рекомендациям врачей. Сейчас преждевременно говорить о том, пропустит ли он чемпионат мира", — цитирует Владимира Сальникова РИА Новости.Тренер Колесникова Дмитрий Лазарев сказал, что здоровью Климента ничего не угрожает. "Климент проходил плановое медицинское обследование, Возникли небольшие проблемы, которые сейчас решаются. Здоровью и карьере Климента ничего не угрожает", — сказал Лазарев. Сам пловец подтвердил слова тренера. "Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает", — приводит слова Колесникова ТАСС.