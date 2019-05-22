Гонки Формула-1 – это прекрасный способ заработать на ставках в БК. Читайте о стратегии ставок и забирайте бесплатный промокод для своей первой ставки

Ставки на Формулу-1: плюсы, минусы, стратегии

Бешеные скорости, рев моторов, невероятная атмосфера, громкое скольжение шин на резких поворотах трека – вот за что люди любят Формулу-1. Ставки на гонки не так популярны, как на футбол, хоккей, MMA и так далее, но мы рекомендуем беттерам к ним присмотреться. Редакция Betslive объяснит выгоду пари на Формулу-1, расскажет о стратегии беспроигрышной ставки и подарит бесплатный промокод от букмекера 1хСтавка.

Преимущества и недостатки ставок на Формулу-1

Зрелищность, растущий в крови адреналин, подогретый ставкой на победителя гонки – не единственные достоинства пари на Формулу-1. Расскажем подробно о плюсах и минусах, которые ожидают беттеров-поклонников гонок:

Плюсы:



Предсказуемо. Достаточно проанализировать коэффициенты букмекеров, чтобы понять, что фавориты в Формуле-1 обычно очевидны. Рискнуть и поставить на аутсайдера с коэффициентом больше 300 отважится не каждый, потому что имя победителя легко предсказать.

Достаточно проанализировать коэффициенты букмекеров, чтобы понять, что фавориты в Формуле-1 обычно очевидны. Рискнуть и поставить на аутсайдера с коэффициентом больше 300 отважится не каждый, потому что имя победителя легко предсказать.

Широкое поле для аналитики. Если фаворит не очевиден, для профессионального беттера ставки на Формулу-1 – необъятное непаханое поле для аналитики. Информации об автомобилях и водителях много, подумать есть над чем.

Если фаворит не очевиден, для профессионального беттера ставки на Формулу-1 – необъятное непаханое поле для аналитики. Информации об автомобилях и водителях много, подумать есть над чем.

Можно устроить так, что всегда будешь в плюсе . Если выбрать эффективную стратегию для ставок на Формулу-1, то можно оказаться в плюсе при любом раскладе, даже если ставка не сыграла несколько раз подряд. Об этих стратегиях мы расскажем дальше.

. Если выбрать эффективную стратегию для ставок на Формулу-1, то можно оказаться в плюсе при любом раскладе, даже если ставка не сыграла несколько раз подряд. Об этих стратегиях мы расскажем дальше.

Привлекательные коэффициенты. Цифры на линии ставок Формулы-1 привлекательны для беттеров. Есть шансы выиграть не просто одиночное пари, но и заключить хорошую экспресс-ставку с высокой вероятностью выигрыша.



Минусы:



Много внешних факторов. Даже если беттер – профессионал спортивной аналитики и в 9 из 10 случаев точно попадает в результат, в Формуле-1 его могут ждать неприятные неожиданности. Природные явления, состояние трассы, заносы, внезапная поломка автомобиля – и ставка летит в тартарары, расклад гонки меняется, и аутсайдеры становятся лидерами. Справедливости ради, случается такое фиаско нечасто.

Даже если беттер – профессионал спортивной аналитики и в 9 из 10 случаев точно попадает в результат, в Формуле-1 его могут ждать неприятные неожиданности. Природные явления, состояние трассы, заносы, внезапная поломка автомобиля – и ставка летит в тартарары, расклад гонки меняется, и аутсайдеры становятся лидерами. Справедливости ради, случается такое фиаско нечасто.

Человеческий фактор. Как ни крути, пилот – тоже человек, и всякое бывает. Где-то не вовремя среагировал, или просто не с той ноги поднялся, и вот лидер – уже аутсайдер. В Формуле-1 такое бывает, но тоже достаточно редко.



Бонусный промокод 1хСтавка

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Сделайте экспресс-ставку от 3-х событий с коэффициентом от 1.50 и суммой пари в троекратном размере выше суммы бонуса (например, если бонус 300 RUB, ставка должна быть 900 RUB). Со ставками на Формулу-1 проблем с выбором позиций для удачного экспресса не будет.



Неважно, сыграете ли вы сразу на нужную сумму, или разобьете ее на части, можно сделать, как угодно. Главное – отыграть сумму бонуса, и тогда вы сможете вывести выигрыш.



Стратегии ставок на Форумулу-1

Главная интрига: как сделать ставку таким образом, чтобы оказаться в плюсе? Есть два известных бывалым беттерам способа, и новичкам рекомендуется сразу прокачаться полезной теорией перед игрой. Делимся стратегиями с вами:



Он обязательно победит. Изучите лучших гонщиков сезона и делайте ставку на них, постепенно повышая. Даже если ставка не сыграла, с высокой долей вероятности вы отыграетесь в следующих гонках.

Изучите лучших гонщиков сезона и делайте ставку на них, постепенно повышая. Даже если ставка не сыграла, с высокой долей вероятности вы отыграетесь в следующих гонках.

Голландская система. Эту стратегию беттеры используют для ставок и на другие виды спорта. Все просто: меньше коэффициент – выше ставка, больше коэффициент – ниже ставка. Выберите три и более лучших гонщика, рассчитайте ставки так, чтобы в любом случае оказаться в плюсе – и играйте. Конечно, придется посидеть и подумать над суммами ставок, но дело того стоит.



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