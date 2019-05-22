Предприятие должно исполнить требования суда в течение 6 месяцев

Предприятие должно исполнить требования суда в течение 6 месяцевАрбитражный суд обязал «Почту России» провести реставрацию памятника культуры в самом центре Гороховца. Компания должна отремонтировать «Купеческий особняк» на улице Советской.Выяснилось, что «Почта России» должна была отреставрировать здание еще в 2016 году, однако не сделала этого, поэтому Госинспекция обратилась в суд. Теперь предприятие должно исполнить требования суда в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.Старинный дом построили на одной из основных улиц Гороховца. В феврале 1918-го года в этом здании проходил первый съезд Советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов Гороховецкого уезда.