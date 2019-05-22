В тот момент, когда заявительница от побоев потеряла сознание, злоумышленница подняла с пола выроненный телефон, а затем похитила его...

«Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Басманному району задержали девушку, подозреваемую в краже, и мужчину, подозреваемого в причинении побоев», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратилась 18-летняя москвичка. Она рассказала, что в одном из кафе на улице Покровка неизвестный парень начал приставать к ней, а затем в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил рукой по голове, после чего она потеряла сознание. Очнувшись в машине скорой помощи, потерпевшая обнаружила отсутствие своего мобильного телефона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемую – 18-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что в тот момент, когда заявительница потеряла сознание, злоумышленница подняла с пола выроненный телефон, а затем похитила его. Впоследствии телефон она продала, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Также оперативники совместно с участковым уполномоченным полиции в Керамическом проезде задержали 19-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений потерпевшей.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60