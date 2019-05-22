Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина выложила в Instagram новую фотографию. Снимок вызвал огромный ажиотаж среди подписчиков.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина выложила в Instagram новую фотографию. Снимок вызвал огромный ажиотаж среди подписчиков.Российская фотомодель и супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина крайне редко делится откровенными снимками. Но на днях девушка произвела настоящий фурор. Она выложила фото, на котором продемонстрировала всем свои шикарные формы.Девушка с бронзовым загаром в черном купальнике. Дополнили образ крупные серьги-кисточки того же цвета. У ростовчанки вечерний макияж смоки айс и зачесанные назад волосы с мокрым эффектом.Постановочная фотосъемка прошла в бассейне. "Как же я люблю лето", – написала экс-модель. Полина призналась, что соскучилась по курортам."Скорее бы прыгнуть в море", – мечтательно заявила супруга Диброва.Поклонники завалили Мисс России 2017 комплиментами. Их поразило, что после трех родов девушка сохранила такие формы. "Очень красивая девочка! И мамочка трех защитников, богатырей! Какая же вы умничка!", .– восторгается фанатка.Напомним, Дмитрий и Полина в браке с 2009 года. Разница в возрастеу супругов составляет почти 30 лет. Через год после свадьбы девушка родила первенца Александра, а потом на свет появились Федор и Илья.