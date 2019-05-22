Приме театра имени Евг. Вахтаногова Людмиле Максаковой идет 79-й год. Но время, кажется, не имеет над ней власти. Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть – хочется цитировать чеховскую Аркадину, глядя на Максакову.

Приме театра имени Евг. Вахтаногова Людмиле Максаковой идет 79-й год. Но время, кажется, не имеет над ней власти. "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть" – хочется цитировать чеховскую Аркадину, глядя на Максакову.Людмила Васильева – человек очень эрудированный, грамотный, начитанный. Она обожает литературу, поэзию, живопись, в курсе всех театральных новинок. Поэтому она не могла не прийти в филиал московского драматического театра имени Пушкина на премьеру спектакля молодого режиссера Владимира Бельдияна "Дорога перемен".Людмила Максакова давно знает этого талантливого парня – он сыграл в нескольких постановках в ее родном вахтанговском театре. В 2011 году Владимир поступил на режиссерский факультет Римаса Туминаса Щукинского театрального училища, а по окончании как режиссер и сценарист снял короткометражный фильм "Гудение шмеля", в котором снялись артисты театра Вахтангова. Словом, Людмиле Васильевне было интересно посмотреть на его многообещающую работу в дружеском театре.На премьеру она пришла в босоножках, в облегающих белоснежных брюках и блузке, в бархатном зеленом пиджаке – и выглядела роскошно. Никогда в жизни не скажешь, что актрисе идет 79-й год. "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые", – вспоминалась опять героиня "Чайки".В антракте звезда вышла подышать и о чем-то мило ворковала с молодым красавцем. Было видно, что мужчина очень уважает Максакову и дорожит ее вниманием.Что же касается спектакля, то Людмила Васильевна была в восторге. Она долго аплодировала и кричала "браво!" артистам. А ее похвала дорогого стоит – она очень требовательна в профессиональном плане к себе и окружающим, поэтому редко раздает комплименты.