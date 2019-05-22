Актриса стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Яна Поплавская стала гостьей программы Судьба человека. Уже после съемок шоу артистка пожаловалась на телеведущего.

Актриса стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Яна Поплавскаястала гостьей программы "Судьба человека". Уже после съемок шоу артисткапожаловалась на телеведущего.Артистка 25 лет была замужем за режиссером СергеемГинзбургом. В браке у четы родилось двое сыновей. Меже тем в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьбачеловека" Яна Поплавская рассказала, что должна была стать мамой девочки.По словам артистки, это была ее вторая беременность. Ксвоему положению артистка относилась очень серьезно – следила за здоровьем,обследовалась у врачей. Доктора незамечали никаких проблем, однако звезду постоянно преследовала тревога. Поплавскойснилось, что она теряет своего ребенка. Яна просыпалась в холодном поту."Сергей к моим переживаниям относился спокойно. Он считал,что это дородовое ощущение тревоги, которое порой присуще женщинам. В один издней я поехала к врачам. Мне сказали, что произошла внутриутробная остановкасердца у моей девочки. Я не могла поверить. Дело в том, что буквально за двадня до этого все было прекрасно. Я ждала известного врача, который, ксожалению, подтвердил, что ребенок умер", – поделилась с ведущим "Судьбачеловека" Яна Поплавская.После смерти дочери артистка была вне себя от горя. Онаобвинила мужа в смерти их малыша. Режиссер не мог понять в чем он провинился. Гинзбургне хотел подниматься в квартиру, он открыл капот в своей машины во дворе и сталтам что-то чинить."Я не знаю, почему так тогда сказала. Но на мой взгляд такиетрагедии люди должны переживать вместе. Сережа должен был разделить в тесекунды со мной горе отчаяния, подняться в квартиру. Что-то после этогосломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понятьженщину, внутри которой умер ребенок", – поделилась Яна.По словам звезды, поддержки от супруга она так и недождалась. Свекровь тоже осталась равнодушна к горю Поплавской. "Бог дал – богвзял", – только и услышала артистка от матери мужа.После звезда рассказала о рождении второго сына, непростыхотношениях с мужем и разводе. В сегодняшнем выпуске "Судьба человека" появился нынешнийизбранник артистки – радиоведущий Евгений Яковлев.На первый взгляд встреча Яны Поплавской и БорисаКорчевникова прошла хорошо, однако уже после съемок артистка написала в личном Instagram,что не совсем довольна встречей с шоуменом. Она хорошенько пропесочила телеведущего. Звезда призналась, что рассчитывалаговорить о творчестве, работе, о настоящем времени, но большая честьвопросов была посвящена ее первому браку."Я не отказываюсь от своего прошлого, ведьоно было. Но я живу настоящим и этимя счастлива – моя семья, съемки в двух новых фильмах,работа на сцене, работа с детьми, выход моей книги.Еще я могла рассказать, что набираю курс в театральноминституте, готовлюсь запустить социальные проекты, связанные с детьми,строю загородный дом, которого у меня никогда не было…Но об этом меня почему-то не спросили", – написала Яна Поплавскаяо сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".