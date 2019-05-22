Ученые Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания животных озадачились вопросом снижения стресса у поросят и свинок. Там уже разрабатывают препарат, который поможет им справиться с депрессией. Отмечается, что расстроенные животные из-за стресса либо дерутся и дают худшее качество мяса.

Ученые Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания животных озадачились вопросом снижения стресса у поросят и свинок. Там уже разрабатывают препарат, который поможет им справиться с депрессией, пишет издание News.ru.Ученые отмечают, что источник стрессов — в современных промышленных технологиях производства, поскольку в больших свинокомплексах организм животного испытывает повышенные нагрузки.Заведующий лабораторией иммунобиотехнологии и микробиологии этого НИИ Константин Остренко пояснил, что психические расстройства у поросят проявляются, когда из отнимают от свиноматок, переводят из группы в группу или изменяют им рацион питания.По словам ученого, поросята нервничают, дерутся, так что из-за укусов свиноводам даже приходится купировать им хвосты.В результате из-за стрессов снижается качество бекона, а тушки выходят поцарапанные, с гематомами, рассказал Остренко.Кроме того, мясо молодых свинок, если они понервничают, становится более жирным. Это, в свою очередь, приводит к прямым потерям свиноводов, поскольку мясо первой категории переводятся во вторую и третью.В результате потребители свинины едят больше мяса низкого качества, что влияет на продолжительность их жизни.Ученым уже удалось нивелировать стресс у поросят и свинок. Быстрее приспособиться к внешним раздражителям им помогает соединение аскорбиновой кислоты и лития, которые добавляются в их рацион.