Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года.

Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года.Анастасия Волочкова "оторвалась" на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года, читайте в и специальных .