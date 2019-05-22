Чувствительные к тонким материям люди обнаружили во время инаугурации Владимира Зеленского несколько пугающих знаков, сулящих беду новому президенту Украины. Впрочем, другие медиумы это мнение отрицают – они уверены, что проблемы могут возникнуть у окружения политика после того, как он их предаст.

Чувствительные к тонким материям люди обнаружили во время инаугурации Владимира Зеленского несколько пугающих знаков, сулящих беду новому президенту Украины. Впрочем, другие медиумы это мнение отрицают – они уверены, что проблемы могут возникнуть у окружения политика после того, как он их предаст.Самой заметной "плохой приметой" инаугурации Владимира Зеленского стало падение на пол удостоверения президента. Астролог Эфа Форина отметила, что это произошло на фоне слов о том, чтобы чиновники не вешали в своих кабинетах портретов главы государства. Поэтому, уверена она, однозначно трактовать этот знак как плохой для Зеленского, нельзя.Однако, по ее мнению, было на церемонии еще три момента, не сулящих для Владимира Зеленского ничего хорошего. Так, во время зачитывания списка почетных гостей избранный президент оказался перед закрытой дверью и переминался с ноги на ногу. Это показало не только недоработку протокола, но и внутреннюю нерешительность политика.Однако самым символичным она считает момент, когда Владимир Зеленский взял в руки печать президента, а она оказалась перевернутой. "Все стало с ног на голову", – цитирует издание "Обозреватель" Эфу Форину. Стремление сломать устоявшиеся стереотипы было замечено и в речи нового президента. Однако подобные движения могут негативно сказаться и на самом бывшем шоумене.Впрочем, экстрасенс-медиум Максим Гордеев считает, что трактовать эти события как дурной знак – неправильно. "Все это никак не может относиться к знакам. Например, если бы новый президент стал на трон и в этот момент отвалился кусок герба – это был бы знак. Или, например, если бы в этот момент в зал влетела ворона", – объяснил он.Примером дурных знамений может служить и история Петра Порошенко, в присутствии которого регулярно падали в обморок солдаты почетного караула. Несмотря на то, что при инаугурации явных дурных знаков замечено не было, он, уверен медиум, "принесет большое разрушение существующей власти".Ждать беды от следует и его ближайшему окружению. "Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дошел до пика, он кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут привселюдные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти", – подчеркнул экстрасенс.