Александр Лукашенко потратил впустую 2 миллиарда долларов народных денег. Белорусского президента предлагают отправить в отставку, как неэффективного менеджера. Эксперты убеждены, что стране нужна серьезная экономическая реформа.

Александр Лукашенко потратил впустую 2 миллиарда долларовнародных денег. Белорусского президента предлагают отправить в отставку, какнеэффективного менеджера. Эксперты убеждены, что стране нужна серьезнаяэкономическая реформа.допустил серьезные просчеты в экономике.Президент Белоруссии направил большие средства в строительную отрасль -рассчитывая, что она вытянет за собой все остальные. Однако такая схеманежизнеспособна, уверены специалисты.Объем финансов, направленный за последние годы в этот сектор,раскрылся после того, как Александр Лукашенко подписал указ "Оборганизациях цементной отрасли". Выяснилось, что белорусские власти "зацементировали"более 2 миллиардов бюджетных денег.В частности, запериод с 2015–2019 Белоруссия потратила 900 миллионов долларов на убыточныецементные заводы. Вдобавок, "модернизация" цементной отрасли в2008—2013 годах обошлась стране в 1,2 миллиарда.Руководитель Аналитического центра "Стратегия"Леонид Заико убежден, что такая схема работать не будет. , вкладываяденьги в строительную сферу – в частности, в цементное производство – надеялся,что отрасль вытянет всю белорусскую экономику. Однако Белоруссию спасет толькоэкономика с другой матрицей, уверен эксперт.На вопрос корреспондента портала "Udf.by" о том, какой выход возможенв этой ситуации, специалист заметил, что легче показать и все сделать самому,чем в тысячный раз объяснять. В первую очередь следует отправитьотдыхать куда-нибудь подальше от Белоруссии. И правительство лучше такжераспустить, заявил эксперт.