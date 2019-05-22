Александр Лукашенко потратил впустую 2 миллиарда долларов
народных денег. Белорусского президента предлагают отправить в отставку, как
неэффективного менеджера. Эксперты убеждены, что стране нужна серьезная
экономическая реформа.
Александр Лукашенко потратил впустую 2 миллиарда долларов
народных денег. Белорусского президента предлагают отправить в отставку, как
неэффективного менеджера. Эксперты убеждены, что стране нужна серьезная
экономическая реформа.
допустил серьезные просчеты в экономике.
Президент Белоруссии направил большие средства в строительную отрасль -
рассчитывая, что она вытянет за собой все остальные. Однако такая схема
нежизнеспособна, уверены специалисты.
Объем финансов, направленный за последние годы в этот сектор,
раскрылся после того, как Александр Лукашенко подписал указ "Об
организациях цементной отрасли". Выяснилось, что белорусские власти "зацементировали"
более 2 миллиардов бюджетных денег.
В частности, за
период с 2015–2019 Белоруссия потратила 900 миллионов долларов на убыточные
цементные заводы. Вдобавок, "модернизация" цементной отрасли в
2008—2013 годах обошлась стране в 1,2 миллиарда.
Руководитель Аналитического центра "Стратегия"
Леонид Заико убежден, что такая схема работать не будет. , вкладывая
деньги в строительную сферу – в частности, в цементное производство – надеялся,
что отрасль вытянет всю белорусскую экономику. Однако Белоруссию спасет только
экономика с другой матрицей, уверен эксперт.
На вопрос корреспондента портала "Udf.by" о том, какой выход возможен
в этой ситуации, специалист заметил, что легче показать и все сделать самому,
чем в тысячный раз объяснять. В первую очередь следует отправить
отдыхать куда-нибудь подальше от Белоруссии. И правительство лучше также
распустить, заявил эксперт.