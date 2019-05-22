Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем, которая была затронута в обсуждении, стал продолжающийся внутриукраинский кризис.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем, которая была затронута в обсуждении, стал продолжающийся внутриукраинский кризис.Политики рассматривали существующие на Украине негативные тенденции, затрагивающие практически все сферы жизни, и возможность их исправления "с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве". О том, к каким выводам о перспективах Владимира Зеленского в качестве украинского лидера пришли собеседники, не сообщается.Тем не менее, и Владимир Путин, и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон подчеркнули, что основой мирного урегулирования ситуации в Донбассе может служить только принятый в 2015 году комплекс Минских соглашений, передает . Президент России напомнил, что приоритетным направлением здесь является вступление в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии, отвод сил с линии соприкосновения и налаживание прямого диалога Киева с Луганском и Донецком, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Также Владимир Путин выразил свое удивление тем фактом, что некоторые страны отказались обсуждать в Совете Безопасности ООН украинский закон о языке.Этот документ противоречит Минским соглашениям, международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств и даже самой конституции Украины.Напомним, Петр Порошенко подписал скандальный закон о языке уже после того, как с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому, но еще не успел официально уйти с должности. Тогда многие эксперты высказывали мнение, что таким образом политик пытается максимально осложнить работу своему сопернику.Теперь аналитики задаются вопросом, сумеет ли Владимир Зеленский обнаружить и обезвредить все "бомбы", которые успел заложить предыдущий украинский президент. Именно от этого во многом будет зависеть как политическая карьера бывшего шоумена, так и судьба всей Украины.