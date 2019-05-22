Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием в парламенте правящей коалиции. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Еще одним указом Зеленский сменил начальника Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием в парламенте правящей коалиции. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Еще одним указом Зеленский сменил начальника Генштаба. А в отношении бывшего президента Петра Порошенко возбуждено дело о госизмене. Причем связано оно с прошлогодним нарушением украинскими военными кораблями российской границы в Керченском проливе."Парламент распустить. Дату выборов назначить", — срочные сообщения украинских СМИ."Зеленский решил распустить парламент и провести досрочные выборы в сезон отпусков", — добавляет канал "Украина"."Указ про роспуск парламента появился на официальной интернет-странице президента Украины", — отслеживает динамику "5-й канал".Второй указ Зеленского — пол-страницы текста. На поиск новой команды отводится два месяца: голосование назначено на 21 июля."Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", — пояснил Владимир Зеленский свои действия.При этом сами депутаты сегодня старались понравиться Зеленскому как могли. Олег Ляшко перед встречей с новым президентом изучил любимые средства передвижения Владимира Зеленского.- Где стоянка? Нету? – пытался он пристроить велосипед.Народный депутат, который еще недавно предпочитал исключительно внедорожники не дешевле Range Rover, велосипед тоже выбрал непростой: не как мэр Кличко за 84 тысячи гривен, то есть 200 тысяч рублей, но тоже с запчастями от крупнейшей японской компании Shimano. Очень переживал, что велосипед угонят, поэтому разрешил журналистам покататься на нем, пока будет у президента. Внутри здания администрации включил прямой эфир с телефона — технику осваивал прямо на ходу.- Люди добрые, Оксана, Ирина, подскажите, как мне картинку перевернуть, чтобы не меня было видно, а зал?- Уважаемые коллеги, конечно мы с господином Ляшко находимся в определенном противостоянии. Но, когда речь идет про модные девайсы, я готова дать консультацию господину Ляшко.Перевернуть модный девайс в руке в горизонтальное положение Ляшко так и не удалось. Максимум — смог переложить телефон в левую руку: правая ему сейчас очень понадобится для рукопожатия с Зеленским.- Владимир, добрый день! Я приветствую вас!- Очень демократично выглядите.- Также, как и вы.- У меня к вам вопрос...- У меня к вам вопросов нет!- А у меня есть.- У меня вопросы будут потом. После консультации, — обещает президенту Ляшко.- Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к досрочному приостановлению полномочий Верховной рады?- Я отношусь к этому нормально, свою позицию...- Спасибо вам, — перебивает Ляшко Зеленский.- Владимир, а я можно вам вопрос задам?- Можно меня отпустить?- Владимир, а можно задать? Слушайте, что вы толкаетесь?"Я вспоминаю, что сам Зеленский или кто его помощников рассказывал, как они приходили к Порошенко на переговоры, какие там страшные коридоры на Банковой, и как с них снимали и часы, и последние трусы. Сегодня пытались снимать сами часы — я не дал охранникам забрать телефон", — похвастался глава фракции "радикальная партия Олега Ляшко" в Верховной раде Украины Олег Ляшко.На встрече с Зеленским депутаты высказывали свое мнение по поводу роспуска парламента."Я на этой встрече привела правовые основания, что роспуск Верховной рады является абсолютно законным. И не надо передергивать, говорить, что это политико-правовое решение или неправовое решение. Досрочное прекращение полномочий Верховной рады является абсолютно легитимным правовым решением", — подчеркнула руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.А вот люди из "Блока Петра Порошенко" за свои места держались так, что обвинили Зеленского в нарушении закона."Для этого нет никаких конституционных предпосылок, — говорит о роспуске парламента первый зампред Рады Ирина Геращенко. — И что это безусловно есть нарушение закона".Петр Порошенко, который накануне переехал, тоже снимает свои встречи на камеру. В прозрачном офисе жмет руку американскому сенатору, послу США в Евросоюзе. Прислушайтесь, как до сих пор обращаются к нему иностранные коллеги.- Мистер президент, рады видеть вас!Сам Порошенко при этом, похоже, тоже до сих пор так думает: его статус на странице в соцсети — президент Украины. Хотя сегодня на него открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: речь идет о приказе о переходе кораблей через Керченский пролив, чтобы получить повод ввести военное положение.