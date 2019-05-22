Телеведущая Регина Тодоренко, наиболее известная по телепередаче Орёл и решка, выложила на своей личной странице в Instagram новый снимок. Это дало толчок для активных обсуждений звезды.

Телеведущая Регина Тодоренко, наиболее известная по телепередаче "Орёл и решка", выложила на своей личной странице в Instagram новый снимок. Это дало толчок для активных обсуждений звезды.На фото девушка предстала в откровенном купальнике цвета хаки. Образ дополнен золотыми серьгами-кольцами, а в руках у Тодоренко плетенная соломенная шляпка. За макияж и укладку отвечала популярный московский визажист – Яна Бузычкина.Этот фото сделано специально для рекламы новой коллекции итальянского бренда белья и пляжной одежды Calzedonia. Это известный на весь мир итальянский бренд, производитель белья и пляжной одежды.Первым делом подписчики обратили внимание на наличие фотошопа. Посыпались ироничные комментарии от фанатов: "Отфотошопили регинку", "Еще больше фотошопа".Тем не менее, многие отдали должное физической форме телезвезды. Ей оставили массу комплиментов на этот счет. "Фигура – кайф", – отметила обожательница. Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась в объеме грудь, сообщает Obozrevatel."Они выросли, или мне показалось?", – осведомилась на этот счет подписчица.Напомним, Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года. Отец ребенка – известный певец . Пара сыграла тайную свадьбу 25 октября прошлого года.