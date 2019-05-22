Режим контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области снят. Ликвидированы два боевика. Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.

Режим контртеррористической операции в городе Кольчугино снят.Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, решение об окончании КТО было принято руководителем оперативного штаба полковником Кузьминых.Спецоперация началась в ночь на 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов блокировали двоих боевиков в частном доме на окраине города, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет. 15 местных жителей были эвакуированы на время спецоперации.Личности террористов предварительно установлены. Они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с иностранными эмиссарами и готовили теракт. В доме найдены оружие, боеприпасы и готовая бомба.