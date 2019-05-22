Александра Стриженова стала гостьей скандально известного шоу ДНК. Женщина рассказала подробности рождения дочери Мии, а также были показано видео рождения малышки.

Александра Стриженова стала гостьей скандально известного шоу "ДНК". Женщина рассказала подробности рождения дочери Мии, а также были показано видео рождения малышки.Внучка прославленного актера Олега Стриженова Александра недавно родила шестого ребенка. Однако не все они являются ее биологическими детьми. Дело в том, что женщина работает суррогатной матерью. У нее был договор с одной парой, которой она и родила двойню, однако те отказались от детей, и Александре пришлось отдать их в приют.Сейчас же Стриженова родила дочь Мию для Галины и Вячеслава Жуковских. Но перед родами Александра перестала выходить на связь с парой, в итоге, родив и выписавшись тайно. На шоу показали роды Стриженовой: как она мучилась во время схваток и тужилась под наблюдением медиков. Зрителям в студии и тем, кто оказался по ту сторону экрана, открылись многочисленные татуировки Саши на разных частях тела и огромный живот.Стриженова буквально огорошила всех, объявив, что дочь ее, потому что у нее были интимные отношения с Вячеславом Жуковским. Она рассказала, как он красиво ухаживал за ней: водил по кафе, вручал подарки. Александра поддалась эмоциям, потому что в то время переживала расставание с мужем, и у нее было нестабильное состояние. Однако их роман завершился, когда Стриженова узнала, что ее любовник был ранее осужден, а вскоре после их связи (или даже параллельно) увлекся совсем молодой женщиной – некой 19-летней Дашей.Отметим, что на шоу появилась и супруга Вячеслава Жуковского Галина. Она и прошли ДНК-тест, чтобы узнать, кто же из них все же является матерью малышки Мии. Согласно результатом, ею оказалась Саша.