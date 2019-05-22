Женская сборная России по волейболу взяла старт на предварительном этапе Лиги наций. В первой встрече турнира, который состоялся в Бразилии, российские волейболистки потерпели поражение от команды Доминиканской Республики.

Женская сборная России по волейболу взяла старт на предварительном этапе Лиги наций. В первой встрече турнира, который состоялся в Бразилии, российские волейболистки потерпели поражение от команды Доминиканской Республики.Волейболистки сборной России завершили поединок проигрышем по итогам четырех сетов – итоговый счет 3:1 в пользу доминиканской сборной (25:21, 22:25, 25:18, 28:26). После первого матча россиянки делит в турнирной таблице 11-12 места с командой Болгарии, также проигравшей в четырех сетах.Следующим соперником России станет команда Китая. Встреча состоится 22 мая. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.